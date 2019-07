Joel Volkov: reklaamipiiranguid tuleb leevendada

Kuigi esialgu on raske täpselt mõista, mida riik kiirlaenufirmade reklaamipiiranguid tühistades leevendab, on kehtiv reklaamiseadus igas mõttes ajast ja arust ning tuleks üle vaadata, kirjutab reklaamiagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov.

Joel Volkov. Foto: Maris Ojasuu

Aga alustagem sellest, et reklaam on vaba demokraatliku ja kapitalil põhineva maailma üks olulistest hääletorudest – tänaseks läbi oma erinevate vormide maailma kõige suurem äri. See ei oleks seda, kui tegemist oleks millegagi, mis oleks ebavajalik, ebaeetiline või väär. Reklaam on tarbijate jaoks majakas, mis suunab neid elujõulisemate ja argumenteeritumate lahenduste poole. Jah, kahtlemata on olemas ka reklaami valdkonnas mitmesuguseid šarlatane ja miraaže – kus neid poleks?