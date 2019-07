Eleri Lopp-Valdma: ilves ajab Eesti külalise ekstaasi

Ilves kännul. Foto: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Ajal kui konverentsituristid kolivad Lätti ja spaaturistide arv on languses, näeme metsades ikka peamiselt ainult puitu. Loodusturistid välismaalt kui tuluallikas on Eestis alahinnatud, kirjutab OÜ Estonian Nature asutaja, loodusgiid Eleri Lopp-Valdma.

Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 järgi on meie turismisektori tugevusteks suures osas riigi kultuuri- ja looduspärand. EASi brändi üheks sisuks on loodus. Paljudes riikides on loodusturism juba metsandusega võrdne tuluallikas. Lõuna-Aafrika looduspõhine turism toodab nüüd ligikaudu sama palju kasumit kui põllumajandus, metsandus ja kalandus kokku. Lapimaal (Soomes) on turism juba tähtsam sektor kui metsandus. Rootsi koostab aktiivselt strateegiaid, kuidas metsandust ja loodusturismi koos saaks arendada.