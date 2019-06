Eesti turism keerleb allakäiguspiraalis

Eestile on tekkinud kalli koha maine ja see peletab turiste, ütles Tiit Pruuli. Foto: Kristi Sits

Turismiettevõtja Tiit Pruuli sõnul on Soome turistide hulk drastiliselt vähenenud ja see toob tervele sektorile kaasa suured probleemid.

„See on spiraal – turiste on vähem, kümned miljonid eurod kaovad turult, seda raskem on hea teenuse jaoks vajalikku palgataset tagada ning seda vähem tahetakse siia tulla,“ rääkis Pruuli.