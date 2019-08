Martin Helme: raiskav riigiaparaat tuleb tõhusaks seadistada

Eelseisvast riigieelarve revisjonist saab maksumaksja võit, meie 1500 avaliku teenuse hulgas on selliseid, mille pakkumine avaliku sektori poolt ei ole vajalik, kirjutab rahandusminister Martin Helme (EKRE).

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Andras Kralla

Rahandusministril on valitsuse saja päeva plaanis terve rida ülesandeid, millest üks olulisemaid on Sir Humphrey laadis mittemidagiütlev eelarve laiapõhjaline revisjon. Juuli lõpus kiitis valitsus minu esitatud plaani heaks ning tänaseks on asutud seda käivitama. Tegemist on väga ambitsioonika ettevõtmisega, mille tegelik kasu majandusele, maksumaksjale ja ka riigieelarvele vajavad bürokraatiakeelest inimkeelde tõlkimist. Mida me siis õieti revideerime ja miks see oluline on?