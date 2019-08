Nikolay Demchuk: rahapesuvastase võitluse tuhinas ei tasu krüptoraha pesuveega välja visata

Kavandatavad seadusmuudatused krüptoraha teenusepakkujate kohta tunduvad olevat üldiselt head ja võivad kaasa tuua kvaliteedi eelistamise kvantiteedile, kuid mitte kõigi muudatustega ei saa nõus olla, kirjutab Njord advokaadibüroo rahapesuvastase võitluse sertifitseeritud spetsialist Nikolay Demchuk.

Nikolai Demchuk. Foto: Advokaadibüroo Njord

Rahapesuvastane tegevus on kõigi finantsasutuste ja riikliku järelevalveasutuste jaoks Eestis tundlik teema. Danske Banki ja Swedbanki juhtumid näitasid, et Eesti jurisdiktsiooni on kasutatud kui rahapesuriiki. Pidades silmas seda, et krüptoraha käsitatakse juba iseenesest suure riskitegurina, võib olukord, kus tegevuslube väljastatakse ettevõtetele, mille üle rahapesu andmebüroo ei suuda järelevalvet teha, luua suure võimaluse, et sellest saab taas üks kanal Eesti kaudu raha pesemiseks.