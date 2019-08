Kaspar Oja: majanduskasvu edendasid erandlikud tegurid

Teise kvartali 3,6protsendilisest majanduskasvust andsid suure osa info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikavaldkond. Kui need tegevusalad kõrvale jätta, on näha, et majanduskasvu hoog on märkimisväärselt aeglustunud, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Kaspar Oja. Foto: Andres Haabu

Teise kvartali majanduskasv oli küll keskpanga värskeima prognoosiga kooskõlas, kuid kuna väliskeskkond on vahepeal nõrgenenud, oleks võinud oodata majanduskasvu järsemat aeglustumist. Ilma info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonna erakordselt kiire kasvuta oleks majanduskasv olnud teises kvartalis ligikaudu 2%.