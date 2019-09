Urmas Reinsalu: leppeta Brexit puudutab otseselt 3000 Eesti firmat

Leppeta Brexitiga kaasnev segadus ei ole Eesti ettevõtjate huvides, sest majanduslik negatiivne mõju on kindel. Õnneks on see siiski suhteliselt väiksem kui mitmel teisel riigil, rääkis välisminister Urmas Reinsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Urmas Reinsalu. Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Meil on ülevaade teatud mööndustega, mis leppeta lahkumise puhul juhtuma hakkab. Põhiküsimus on see, kas see hakkab juhtuma, sest poliitiline olukord muutub tundidega. Kui Ühendkuningriigi valitsus ei esita ajapikenduse taotlust, on riik 31. oktoobril Euroopa Liidust leppeta lahkunud, mis tähendab mitmeid õigusliku režiimi muutusi Eesti ettevõtjatele ning nendele inimestele, kes elavad emmas-kummas riigis.