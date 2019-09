Anneli Sammel: töötajate alkoholilembus on tööandjale kallis lõbu

Neli viiendikku täiskasvanud eestimaalastest tarvitab alkoholi ja iga kolmas on alkoholiga liialdaja. Kuigi esialgu võib tunduda, et suurima majandusliku kahju tekitavad alkoholisõltuvusega inimesed, kes tööturult välja langevad, siis ettevõtluses on peamisteks tootluse langemise põhjustajateks tööl käivad alkoholi liigtarvitajad, kirjutab Tervise Arengu Instituudi terviseriskide ennetamise osakonna juht Anneli Sammel.

Anneli Sammel. Foto: Erakogu

Suhtumine alkoholitarvitamisse töö ajal on viimasel ajal oluliselt muutunud. Joobes olekus tööle ilmumine on enamikus ettevõtetes taunitud ja lubamatu. Mis puudutab töötajate alkoholitarvitamist vabal ajal, siis siin on visa kaduma hoiak, et joomine on iga inimese isiklik asi. Paraku võib aga just see väga oluliselt mõjutada inimeste töö tulemust ja seeläbi ettevõtte majandusnäitajaid.