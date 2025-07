Tagasi 16.07.25, 13:32 Elengeri juht mustast gaasiärist: tõenäoliselt lihtne sertifikaadipettus Euroopa Liit kehtestab küll Venemaa energia vastu sanktsioone, aga teisest küljest on Venemaalt väga suur surve, et keelatud energiat Euroopasse müüa, kommenteerib Elengeri juht Margus Kaasik saates “Energiatund” võimalikku pettust.

Elengeri (endine Eesti Gaas AS) juht Margus Kaasik on ühtlasi ka Eesti Gaasiliidu juhatuse esimees.

Foto: Raul Mee

Äripäevas kirjeldatud petuskeemi kohta, mis kaubakoodide virvarri ning ühe sanktsioonide alt välja jäänud kaubagrupi kaudu võib olla tekitanud olukorra, kus Eestisse pääseb endiselt keelatud Venemaa butaan ja LPG-gaas, ütleb Kaasik, et kindlasti on inimesi ja ettevõtteid, kes ei pane pahaks Venemaa keelatud gaasiga siin mingisugust manti võtta.

“Raha paneb rattad käima,” märkis Margus Kaasik saate teise osas. “Lugedes artikleid, tundub lihtne asi olevat – kaubale on võetud sertifikaat, mis seda kaupa adekvaatselt ei kirjelda. Lihtsalt sertifikaadipettus, suure tõenäosusega võltsitud paberitega tehtud äri,” selgitab Kaasik.

Margus Kaasik rõhutab, et Elenger butaani ega LPG-gaasiga ei tegele. Küll aga ütleb Elengeri juht ja ka Eesti Gaasiliidu juhatuse esimees Kaasik, et mänguplats peaks olema selge ja võrdne. “Kui ütleme, et Vene LPG võiks endiselt jõuda meie turule mis iganes põhjustel, siis peaks nii otsustama ja olema väravad valla. Kui aga tahame, et ei tule, siis peaks see olema nii ka siis, kui sa LPG-le või tema mingisugusele koostisosale teistsuguse sertifikaadi peale saad.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates teises osas on lisaks keelatud Vene gaasile jutuks ka biometaan ning selle potentsiaal, saate esimene pool keskendub Elengeri põhilisele tootele – maagaasile, selle hinnale ja turuolukorra analüüsile. Kaasik selgitab ka, mida tähendab mõiste “uus LNG vall” ning kuidas see hakkab LNG-turgu, Euroopa ja Ameerika hinnavahet vähendama ja gaasi hinda mõjutama.

Saatejuht on Lauri Leet.