Piret Reiljan: riik karistab edukamaid lapsevanemaid

Need, kel on lasteaiaealised või juba suuremad lapsed, teavad, et lapsehooldus“puhkuselt“ tööle naasmine on keeruline mitmel põhjusel. Jätame praegu kõrvale kõik muud mudilase ning töö ühildamise väljakutsed ning keskendume rahale. Avastasin nimelt koos teiste äsja tööle naasnud vanematega halva üllatusena, et retoorikas iibe pärast südant valutav riik tõmbab lapsevanemal naha üle kõrvade kõige halvemal võimalikul ajal, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Piret Reiljan.

Kui vanem läheb tööle ja laps sõime või lasteaeda, on esimesel aastal-paaril lapse sagedane haigestumine üsna kindel. Kogenumad ütlevad, et pane end valmis, pool aega oled haige lapsega kodus ja ainult pool aega tööl. Osal läheb paremini, osal hulleminigi. Ja mida teeb riik? Maksab vanemale hoolduslehel olemise eest 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast päevatulust. Ja siin ongi konks!