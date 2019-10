Janek Mäggi: kõigile pasunasse, ja võrdselt!

Miks kõige alatum leheneeger sobib väga hästi ministriks? Siis, kui ta alustab väga heast lasteaiast, kirjutab Janek Mäggi Äripäeva essees.

Janek Mäggi. Foto: Liis Treimann

Äripäevas töötades (1994–1997) kuulsin ettevõtjatelt sageli, et Äripäev on halb ja vastik leht, ei süvene, ei saa midagi aru. Mis käis suures osas minu kohta. See häiris mind väga, sest püüdsin oma tööd teha halastamatu järjekindluse ning sundimatu kirega. Vaatamata 20 eluaastale, mida toona tundus mulle päris palju. Vaatamata sellele, et kõikide kirjavahemärkide kasutamist õppisin töö käigus. Vaatamata sellele, et ma ei teadnud ajakirjandusest mitte midagi.