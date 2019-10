Sven Pertens: neljarajaliste teede raha on riigieelarves olemas

Kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks saaks raha kokku vähem kui viie aastaga, kirjutab TREV-2 Grupi ja asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens.

Sven Pertens. Foto: Erakogu

Esmalt üldisem küsimus - kas meil üldse on vaja neljarajalisi põhimaanteid? Vastus peitub ühelt poolt taristuehituse majanduslikus efektis. Erinevates riikides (nt USA, UK) tehtud uuringud näitavad, et iga transporditaristu arendamiseks investeeritud rahaühik toob riigi majandusse vaid mõne aastaga maksude ja muude tulude näol tagasi 2-3 rahaühikut. Seega – vastus on jah.