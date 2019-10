Katrin Orav, Urmas Ustav: et eluajal loodu jääks kestma...

Keegi ei taha siit ilmast lahkumisel seada ohtu oma elutöö väärtust, mistõttu tuleb sellele juba varakult mõelda, kirjutavad LEXTALi vandeadvokaadid Katrin Orav ja Urmas Ustav.

Katrin Orav. Foto: erakogu

Hiljuti pöördus meie poole klient, kelle äripartner oli – nagu enamasti juhtub – ootamatult surnud. Lahkunust jäi siia ilma viis alaealist last ja abikaasa, sealhulgas kolm last eelmisest kooselust. Äripartneri pärijatena said nendest kõigist osaühingu väikeosanikud, kellele kuulub kokku 50% osaühingu osadest. Kolme eelmisest kooselust sündinud alaealise lapse seadusliku esindajana lülitus äriühingu edasise saatuse üle otsustavate isikute ringi eelmisest kooselust sündinud alaealiste laste ema, kellega lahkunu ei suhelnud juba viimased kuus aastat.