Aivar Õepa: katastroof hüüab tulles

Oma teise samba raha väljavõtjate ja ise investeerima hakkajate äpardumiste pehmendamiseks tuleks tekitada turvavõrk, kirjutab ajakirjanik Aivar Õepa.

Aivar Õepa. Foto: erakogu

Pensionireformijad on kavalad. Reformi põhituum – pensionikonto – on tehtud nii ahvatlevaks, et selle vastu olemine tundub rumal. Võtta ahnetelt pankuritelt oma isikliku pensionifondi valitsemine oma kätesse ja näidata keerulistesse allokatsiooniskeemidesse kinnikiilunud fondijuhile tagatulesid – loomulikult!