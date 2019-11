Karin Soome: viiemiljonililne trahv väikebüroo maaklerile

Rahapesu tõkestamise seaduse muutus võib tuua peo libamaaklerite tänavasse, kirjutab Marknor Kinnisvara kutseline maakler Karin Soome.

Karin Soome. Foto: Erakogu

Äripäev kirjutas hiljuti, et rahapesu andmebüroo on võtnud kinnisvaramaaklerid pihtide vahele ja kontrollib suuremaid kinnisvarabüroosid rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuete asjus. Samuti plaanitakse muuta rahapesu tõkestamise seadust, lisadas sinna punkti, et maakler peab iga tehingu puhul tuvastama tegeliku kasusaaja. Kontrollima, kas tehinguks kasutatav raha on legaalne ning selle eest ka vastutama.