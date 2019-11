Kristine Jarve: miks Eestis on vähe naistippjuhte?

Kuigi juhtival positsioonil töötavate naiste arv Eestis kasvab, kuulub meil suuremate ettevõtete juhatuse liikmete hulka umbes kaks korda vähem naisi kui maailmas keskmiselt. Miks nii ja kuidas olukorda muuta, kirjutab Deloitte Eesti juht Kristine Jarve.

Kristine Jarve. Foto: Erakogu

Oma naabritele soomlastele ja lätlastele, kus naiste osakaal juhtkonnas on üks kõrgematest, jääb Eesti alla juba ligi kolm korda. Konsultatsioonifirma Deloitte värske uuring „Women in the Boardroom“ näitas, et kui maailma suuremate firmade juhtkonnas on praegu keskmiselt 16,9 protsenti naisi ja see näitaja kasvab, siis Eesti börsifirmade juhtkonnas on naisi vaid 8 protsenti ja võrreldes 2017. aastaga pole see muutunud.