Urmas Paet: vajame Euroopalt karmimat kätt

Euroopa Liit peab tegema rohkem, et seista oma liikmesriikide ettevõtete huvide eest ning tasakaalustada järjest agressiivsemat Hiinat, aga kohati ka enesekesksemaks muutuvat USAd, kirjutab Europarlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond).

Urmas Paet. Foto: Andras Kralla

EL peab lähiajal saavutama selle, et tema kaubandus- ja majandushuvid on suures pildis koos ELi välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkidega ja seda võetakse arvesse ka vahendite valikul nende eesmärkide saavutamiseks. ELi suur ja jõukas ühisturg ning selle jõud on ka ise üks vahend, mis aitaks ELil ka välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke paremini saavutada.