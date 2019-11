Tiit Meidla: pensionimündi teine külg ehk fondi riskiprofiil

Investeerimisel tuleb teise pensionisamba võtmes asjaomastel langetada otsuseid ainult ja vaid ainult tulevaste pensionäride huvides, kirjutab Danske Banki Balti riskijuht Tiit Meidla.

Tiit Meidla

Kohustuslike teise samba pensionifondide juhtidel lasub suur vastutus. Kuna raha, mis on fondis, ei kuulu neile, siis on äärmiselt oluline, et fondijuhid on igati avatud ja pakuvad tasakaalustatud infot nii tootluse kui ka riskide puhul. Ainult nii on võimalik pälvida investorite usaldus fondide vastu ning seda ka säilitada. Siin on veel arengruumi.