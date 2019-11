Heiki Einpaul: loomulik lainetus pole kriis

Objektiivsetest majandusparameetritest saab praegu välja lugeda vaid normaalse elu lainetava tsüklilisuse, kirjutab ASi Hekotek juhatuse esimees Heiki Einpaul Äripäeva Infopanga masina- ja metallitööstuse kvartaliraportis.

Heiki Einpaul. Foto: Erik Prozes

Üks võimalus ennustada on tulevikku ratsionaalselt ja emotsioonitult, objektiivsete parameetrite alusel mudeldades. Teine, ilmselt sagedamini esinev ennustamisstiil on uskuda emotsionaalselt esitatud väiteid. Kes kõvemini ja veendunumalt kisab, sellele jääb õigus. Aga usk ongi objektiivselt eksisteeriv. Nii et kui me tõeliselt midagi uskuma hakkame, siis küll me selle usutava ka leiame.