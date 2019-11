Nikolai Kabatsikov: talent leiab töö, mitte ettevõte talendi

Ainuüksi Eesti IKT-sektor vajab tuleval aastal 7000 uut töötajat. See on küll suur number, ent mitte midagi kaelamurdvat, sest värbamisprotsessid on aja jooksul muutunud, kirjutab ligi 300 inimest Bolti meelitanud värbamistiimi juht Nikolai Kabatsikov.

Nikolai Kabatsikov. Foto: Erakogu

Klassikalist “saada meile oma CV”–tüüpi tööle kandideerimist küll veel kohtab, ent selle väärtus ajas ainult langeb. Saame jätkuvalt keskmiselt ühe CV minutis, ent sel viisil asub ettevõttes tööle iga kahesajas kandidaat. Uute töötajate leidmiseks on lihtsalt nutikamaid viise kui tundide kaupa CVsid lugeda.