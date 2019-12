Janus Paurman: Helo Meigas ja Robert Kitt, päästke Eesti maine

Keegi peab vilet puhuma, kui Põhjamaade pangad panevad Eesti pankurid tanki, näidates Eestit rahapesu patuoinana, kirjutab ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Janus Paurman.

Janus Paurman. Foto: Mainor

Esmaspäeval selgus, et Swedbanki tippjuhtkonnast said viimased kolm eestlast vabaks. Märgid näitavad, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha. Nii riigile kui ka pangandussektorile on väga ohtlik see, et eestlasi üritatakse näidata rahvusvahelise rahapesu korraldajate ja vastutajatena. Põhjamaade pankadel on suur kiusatus lõviosa vastutusest Eestisse suunata, kohalikest juhtidest vabanemine viitab sellele väga selgelt.