"Ajakirjanduse suukorvistamine on kasutu, kuid ka ohtlik." Valitud tsitaate Äripäeva esseedest

Äripäeva arvamustoimetus alustas 2019. aastal kord nädalas ilmuva esseerubriigiga. Ühtekokku ilmus eri autoritelt ligi 40 lugu Eestist ja Eesti inimestest, ühiskonnast ja riigist, maailma jõujoontest, majandusest ja kultuurist.

Foto: Raul Mee

"Mul endal on olnud samuti võimalus viibida kohtusaalis, kus kuulutati välja mulle kuulunud ettevõtte pankrot. Eks ta üks kummaline kogemus ole. Hulka vajalikku ja mittevajalikku pingutust lastakse äravoolutorust alla. Lollust takkajärele ning takkajärgitarkust kõige lõpuks. Riik kustab ettevõtte numbri äriregistrist ja ongi lõpp. Alguses oli tühi ja imelik. Aga lõpuks saabus vabanemine. Kui ma seljaajuga mõistsin, et erinevalt inimestest on ettevõtmised siiski asendatavad." Marek Reinaas, reklaamiärimees