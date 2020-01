Tõnu Mertsina: kas euro pääseb dollari varjust?

Euro osakaal maailmamajanduses on praegu sama nagu 20 aastat tagasi, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Eiko Kink

Kui euro kasutusele võeti, tekkis paljudel ootus, et sellest saab varsti USA dollariga vähemalt võrdväärne valuuta maailmamajanduses. Aastatuhande algul hakkas euro osakaal maailmamajanduses küll kiiresti kasvama, kuid on praegu jälle umbes samal tasemel nagu 20 aastat tagasi. Euro osakaal maailma valuutareservides, võlas ja laenudes on keskmiselt viiendik, USA dollari osakaal aga 60%.