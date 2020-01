Antti Moppel: 2020 – ootame kütuseaktsiisi langetamist

Kütuseturg alustas 2020. aastat hinnašokiga, mis järgnevaks aastaks erilist optimismi ei sisenda, kirjutab Olerexi osanik ja nõukogu esimees Antti Moppel vastuseks Äripäeva juhtide ja arvamusliidrite küsitlusele.

Antti Moppel. Foto: Andras Kralla

Teisalt on kombeks alustada aastat heade soovidega ja ootusega, et uus aasta tuleks vanast parem. 2020. aastasse läheme Eesti ajaloo kõrgeima miinimumpalgaga, Euroopa idaosa ühe kõrgeima keskmise palgaga, 6,5% palgakasvu ja 2,3% majanduskasvu prognoosidega. Koos tööjõupuudusega tähendab see, et kohusetundliku inimese elujärg pigem paraneb, ta peab vähem heitlema eksistentsiaalsete probleemidega ja saab rohkem pühenduda tulevikuplaanide tegemisele: näiteks otsustada selle üle, kuidas toimida pensionireformi käigus vabatahtlikuks muutuva teise pensionisambaga.