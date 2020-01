Eneli Kindsiko: palume teie tagasisidet!

Rahuloluküsitlusi viiakse liiga sageli läbi stiilis „mida küsid, seda saad“, mis teeb sellest tüütu ja mõttetu rutiini. Seda, mida peaks teadma, ei osata küsida, kirjutab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dotsent Eneli Kindsiko.

Eneli Kindsiko. Foto: Erakogu

Küsisin täiendkoolitust tehes auditooriumi käest: „Mis põhjusel te rahuloluküsitlusi teete?“ Vastus: „Sest kõik ju teevad!“ Osati tundubki, et rahuloluküsitluste tegemine nii töötajatele kui klientidele on muutunud rutiiniks. See intsident kummitas mind tükk aega, kuniks otsustasin enda nahal läbi teha „sarivastaja“ eksperimendi.