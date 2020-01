Ülo Mattheus: majanduse suured ja väiksed mullid

Oleme sisenemas teistsugusesse maailma, kus majanduskasvule tuginev optimism on jõudnud oma arengu piirimaile, kirjutab kirjanik Ülo Mattheus vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Ülo Mattheus. Foto: Erakogu

Majandust võib vaadelda n-ö kinnises mullis, mis võimaldab olla optimist. Ühelt poolt jätkab majandus mõõdukat kasvu, kuid teiselt poolt pidurdab seda Eestis kvalifitseeritud tööjõu puudus ja jätkuv palgakasv. Samas on silmapiiril suurte infrastruktuuriobjektide ehitus nagu Rail Baltic ja planeeritavad kiirteed, millel realiseerumise korral on majandust elavdav toime. See on teatud mõttes ka kriisiplaan, mis aitab Eesti majandusel toime tulla ka siis, kui muu maailma majandus jahtub.