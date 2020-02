Siim Tammer: Eesti „naabrist paremad“ trahvid soosivad finantskurjameid

Eesti õiguskeskkond soosib finantssektoris riski võtmist tänu leebematele trahvimääradele, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer inspektsiooni ajaveebis.

Siim Tammer. Foto: Liis Treimann

On üks ütlemata reegel, et naabrist tuleb olla parem. Paljudel juhtudel on naabrite võistlev konkurents tervitatav. Kui me aga võrdleme riike selle järgi, kes suudab pakkuda finantskurjamitele soodsamat tegutsemiskeskkonda, siis selles ei tahaks küll naabrist parem olla. Paraku hetkel aga oleme.