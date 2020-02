Madis Müür: 21. sajandi investeerimisfetiš

Investoril on aeg oma ettevõtetesse investeerimise strateegia põhialused ümber vaadata ning need kaasajastada – viia need vastavusse majanduse, tehnoloogia ja investeerimise arenguga, leiab idu- ja ingelinvestor Madis Müür.

Madis Müüri sõnul on investeerimiskriteeriumid tänaseks oluliselt muutunud. Foto: Raul Mee

Laialt on Eestis levinud väärarusaam, nagu Warren Buffett oleks mingisugune väärtusinvestor. Ostaks odavalt ja müüks kallilt. Flippaks träni edasi nagu mingi turumüüja. Sellise strateegiaga saaks kümneid protsente või paremal juhul paarsada protsenti kasumit. Kas Coca-Cola, Wells Fargo, Gilette ja See's Candy on talle toonud tuhandeid või kümneid tuhandeid protsente kasumit, kuna sai need odavalt kätte? Või ikkagi kuna pikemas perspektiivis on turust kiiremini kasvanud?