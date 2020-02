Mihkel Nestor: ekspordi väljavaade 2020. aastal ei parane

Kuigi Eesti eksport eelmisel aastal vähenes, oli langus vähem dramaatiline, kui esmapilgul tundub, sest selle põhjustas ennekõike paari üksiku kaubagrupi väljaveo suur kukkumine. Halvem on see, et kahjuks ei luba segane seis maailmakaubanduses ka sel aastal erilisi kasvunumbreid oodata, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor panga nädalakommentaaris.

Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

Eesti ekspordi kui terviku jaoks oli 2019. aasta nigel. Nimelt kahanes siin toodetud kaupade eksport 126 miljoni euro võrra ehk veidi üle 1%. Vaadates mullust olukorda maailmamajanduses, kus riikidevaheliste kaubanduspingete tõttu sattus langusse kogu globaalne kaubavahetus, ei ole selline tulem muidugi ka liialt üllatav. Samas suutsid Eesti peamised kaubanduspartnerid, vaatamata ebasoodsale keskkonnale enda ekspordinumbreid kasvatada.