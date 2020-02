Valdo Randpere: Hiina on paha, teda me ei taha

Valdo Randpere. Foto: Andras Kralla

Eesti ei peaks olema see riik, kes kõige radikaalsemalt ja esimesena Hiina tehnoloogiat hakkab tõrjuma, kirjutab riigikogu liige Valdo Randpere (Reformierakond).

Möödunud nädalal saime välisluureameti aastaraamatu kaudu teada, et Hiina on oht Eesti julgeolekule ja seega meie vaenlane. Tõestusi sellisele väitele eriti ei ole, aga vaatamata sellele pisiasjale on Eesti valitsus algatanud seadusandliku protsessi, mille eesmärk on Hiina tehnoloogia tõrjumine Eesti sidevõrkudest (elektroonilise side seaduse muutmise seadus – toim).