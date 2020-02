Mihkel Servinski: kas julgeksid kõndida Tõetammikus?

Mihkel Servinski. Foto: erakogu

Ühiskonna liikmetele Eesti riigi toimimise kohta ausa ja objektiivse info saamiseks lõi statistikaamet riigi oluliste näitajate digitaalse mõõdupuu Tõetamm. Kuid kas peaksime piirduma vaid ühe Tõetammega, küsib statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski ameti blogipostituses.

Eelmisel sügisel lõi statistikaamet Tõetamme, et kõigile oleks käepärast info, kuidas on meie riigis seatud eesmärkide täitmisega lood. Tõetamme istutamisel ütles president Kersti Kaljulaid: "Demokraatia toimimiseks on vaja informatsiooni ja tõeselt informeeritud rahvast. Kui inimestel napib informatsiooni olukorra mõistmiseks ja otsuste tegemiseks või on selleks vajalik teave maetud kuulujuttudesse ja muusse infomürasse, pole mingit lootust, et langetaksime demokraatlikus protsessis otsuseid, mis edendaksid ühiskonna võimalikult laiade rühmade huve."