Andi Hektor: jänes-investor šampust ei joo

Andi Hektor. Foto: Liis Treimann

Et Eesti saaks innovatsiooni lipulaevaks, tuleb julgustada riskiinvesteeringuid – avalik sektor saab erakapitali võimendada, kirjutab Eesti Teaduskoja liige, füüsik Andi Hektor Äripäeva essees.

Kindlasti on sinu tuttavate hulgas inimene, keda pead edukaks. Kuidas ta edu saavutab? Ta võib targasti tööd vihtuda ja õppida, on andekas või… ta võtab kasulikke riske, mida teised pole nõus võtma. Eduks on vaja mitut faktorit, aga pea alati on nende hulgas riskivalmidus. Aga mitte iga risk ei vii eduni.