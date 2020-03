Liisa Pakosta: ärge tõrjuge tüdrukuid tehnoloogiatundidest

Liisa Pakosta. Foto: erakogu

Põhikoolis tüdrukute ja poiste erinev jaotamine tehnoloogiavaldkonna ainetundides on vale, sest see mõjutab tõenäoliselt majandust halvemuse poole – nii poole elanikkonna erialavalikuid kui ka palgalõhet, kirjutab võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.

Saan võrdsete võimaluste volinikuna pidevalt lapsevanematelt ja õpilastelt murelikke pöördumisi – et ei tundu tüdrukute ja poiste ebavõrdsed võimalused põhikooli tehnoloogiatundides õiged ja õiglased. Ja kui on võimalused erinevad, siis see polegi õige, ammugi mitte ka õiglane.