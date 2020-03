Andis Steinmanis: ettevaatust, küberkoroonaviirus!

Andis Steinmanis Foto: Kaspersky

Küberkurjategijad kasutavad koroonaviirust söödana, et nakatada kasutajate seadmeid pahavaraga, kirjutab Kaspersky Baltimaade peadirektor Andis Steinmanis.

Kaspersky analüütikud on avastanud mitu COVID-19 viirusega seotud pahavara sisaldavat e-kirja ning sadu allalaaditavaid faile, mis üritavad kasutajate seadmeid nakatada. Kuna uudised koroonaviiruse levikust valitsevad jätkuvalt ajaleheveergusid, otsivad ka ründajad võimalusi viiruse kasutamiseks pahatahtlikel eesmärkidel. Tegemist on väga ohtliku praktikaga, kuna see ekspluateerib inimeste muret oma lähedaste tervise ja turvalisuse pärast, püüdes neid selle käigus lõksu meelitada.