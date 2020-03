Tõnu Mertsina: mida õpetab praegune kriis ülemaailmastumise kohta?

Koroonaviiruse levikuga kaasnenud häired maailma tarneahelates mõjuvad rängalt paljude riikide töötlevale tööstusele. Samas on koroonaviiruse leviku mõju majandusele laiem. See ei tulene ainult häiretest pakkumises, vaid ka vähenenud nõudlusest, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Töötlev tööstus on üks suuremaid majandusharusid enamikus riikides. Probleemid töötlevas tööstuses, eriti kui need pikemat aega kestavad, mõjutavad ka majandust laiemalt. Töötleva tööstuse tootmismaht Euroopas, sealhulgas ka meil Eestis, on aga vähenenud juba pikemat aega. Kui varem olid selle peamisteks põhjusteks nõrgenenud nõudlus maailmaturul ning mujal ka autotööstuse kohanemine uute keskkonnanõuetega, siis nüüd on tulnud juurde tõrked tarneahelatega. Eriti nendel riikidel, kelle tootmine on rohkem seotud Hiinaga ja Ida-Aasiaga.