Janek Kalvi: majandusmasin läheb käima vanal tuntud moel

Janek Kalvi. Foto: Raul Mee

Suures osas sõltub Eesti majandusliku taastumise tempo Euroopa Liidu terviklikust käekäigust, kirjutab Liviko juht Janek Kalvi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Ma ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et kriisijärgne maailm saab olema kardinaalselt erinev sellest, millisena me seda mäletame enne kriisi. Kultuurilised käitumismustrid, tavad, ihad, vajadused ning ambitsioonid elavad ju inimestes edasi ning inimesed on valdavalt need samad. Isegi kui kriis vinduks aasta lõpuni, oleks see liiga lühike aeg, et muuta inimkonna loomust fundamentaaltasandil.