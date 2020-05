Heido Vitsur: miks me ei suuda kokku leppida?

Heido Vitsur. Foto: Andres Haabu

Kui kümme aastat pärast eelmist finantskriisi võis unistada, et kohe-kohe pöördub maailm traditsioonilise rahapoliitika juurde tagasi, siis selline võimalus enam jutuks olla ei saa, kirjutab vabariigi presidendi majandusnõunik Heido Vitsur vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Hinne eriolukorra juhtimisele sõltub teatavasti sellest, millise taustsüsteemi taustal me oma valitsust hindame. Kui võtame aluseks selle, milline oli meie elu mullu aprillis, on tulemus üks, kui aga selle, kuidas on Euroopa Liidu riigid selle kriisiga seni hakkama saanud, sootuks teine. Ning mõlemal juhul on hindamine toimunud ikkagi puuduliku informatsiooni alusel ning lühiajalist tausta silmas pidades.