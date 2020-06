Mailiis Ploomann: vana töökorralduse juurde me enam ei naase

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann teab, et tema tiim vanal kujul kontorisse niipea ei naase. Foto: Jake Farra

Eriolukord on lõppenud, inimeste tavapärased liikumismustrid taastumas ning majandus avanemas. Siiski ei naase me Elisas enam vana töökorralduse juurde ja see on otsus, mille tegime juba õige mitu nädalat tagasi, kirjutab Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Kutsun teistegi ettevõtete juhte järgima samu mõtteradasid, mille peamiseks teeviidaks on õppida elama koos viirusega. Ükskõik, kas valmistudes kevadisest veelgi tõsisemaks teiseks laineks või vaikseks, ent pikaajaliseks lainetuseks – töö peab saama tehtud ning tiimid toimima efektiivselt ka edaspidi.