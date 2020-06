Neste, SEB, Orkla jt – kas Mäe juhitava Estonia toetamine on ikka ok?

Estonia teater on sattunud ahistamisskandaali. Foto: Raul Mee

Rahvusooper Estonia tänane nõukogu käitus Aivar Mäe suhtes täpselt nagu Saksamaa finantsjärelevalve BaFin riigi IT-uhkust Wirecardi kaitstes. BaFin süüdistas pettuseohust kirjutanud Financial Timesi turumanipulatsioonis, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Wirecard on nüüdseks põhjas ja BaFini enda suhtes alustati uurimist. Estonia nõukogu proovib veel aega võita, kuid ma olen üsna kindel, et tulemas on uued ja uued häbistatud naised ning uued ja uued juhtumid. See asi saab minu jaoks õiglaselt lõppeda vaid ühtemoodi – Mäe lahkumisega Estoniast. Ühtlasi Arsise kellade koolist, kus käivad ka alaealised.