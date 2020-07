Ettevõtja: kui veri tänaval, tuleb investeerida

Jaanus Laane. Foto: Erakogu

Praegu valitsevad turgu need, kellel on õigel ajal võtta laost tootmiseks või müümiseks vajalikku, kirjutab PVC hallide tootja Finest Hall Factory OÜ juht Jaanus Laane.

Enne koroonakriisi oli ettevõtluse üks käibetõdesid, et suuri laovarusid tuleb käsitleda kui ebamõistlikult külmutatud käibekapitali. Sageli rõhutati võimalikult efektiivse logistika tähtsust, mis võimaldaks liigutada toorainet ja toodangut just õigel ajahetkel õigesse punkti. Ikka selleks, et vältida suuremate laovarude teket.