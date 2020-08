Heiki Einpaul: tagasi kiviaega? Tänan, ei

Heiki Einpaul. Foto: Andras Kralla

Globaalne konkurentsivõime algab arenenud ja hästi toimivast infrastruktuurist, sellepärast tulebki valmis ehitada Rail Baltic ning edendada teisigi taristuobjekte, kirjutab ASi Hekotek juhatuse esimees Heiki Einpaul.

Meie ettevõte on viimase 20 aasta jooksul saatnud Venemaale ehk umbes 1000 vagunitäit kaupa. Raudteetransport on võrreldes autotranspordiga muutunud majanduslikult konkureerivaks 2000 km ja pikematel vahemaadel. Laadimiseks oleme vedanud raudteele laetavad kaubad autodega oma territooriumilt Jürist Maardusse erinevatele laadimisplatsidele, kus need siis vagunitele tõstetakse ja kinnitatakse.