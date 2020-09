Kaspar Oja: kuidas päästa turismisektor?

Kaspar Oja. Foto: Liis Treimann

Turismisektori puhul tasuks kaaluda ajutise koondamise skeemi. Küsimus on sektori nutikas ja konkurentsivõimelises taaskäivitamises, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja sotsiaalmeedias.

Mult on viimase nädala jooksul mitu korda küsitud, kas või kuidas turismisektorit toetada. Need küsimused on valed. Peaksime küsima hoopis seda, mida teha täna, et kevadel turismisektor taaskäivitada, sest ettevõtete sulgemine näib reisipiirangute tingimustes olevat möödapääsmatu. Aga me ei peaks mõtlema ainult taaskäivitamisele, vaid ka sellele, et edaspidi oleks turismisektor konkurentsivõimeline ja nutikam kui seni. Toetused on osa plaanist, aga mitte ainult.