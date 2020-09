Tallink pole ainus: ettevõtete laual on koondamisotsused

Teiste seas Viimsi Spad opereeriva OÜ Spa Tours juht Kalle Kuusik (paremal) tõdeb, et klientide puuduse valulävi on lähedal ja lähinädalatel tuleb otsustada, kas jälle töötajaid koondada. Foto: Andras Kralla

Kevadsuviste palgatoetusmeetmete lõppemine seab suurkoondamist planeeriva Tallinki kõrval raskesse seisu teisedki turismist sõltuvad ettevõtted, võimalikud koondamisotsused tehakse nädala-kahe jooksul.

"Hotelli täituvus on keskeltläbi 20 protsenti ja see valulävi hakkab lähenema, kus me oleme sunnitud sama tegema, mis Tallink," tõdes Kalle Kuusik, kelle juhitav seni riigilt palgatoetust saanud ettevõte Spa Tours opereerib Meresuu Spad, Viimsi Spad ja Kuressaares Grand Rose Spad. Kuusiku sõnul ei ole nad praegu veel otsust vastu võtnud, kuid kaaluvad seda. "Vaatame veel paar nädalat ja siis teeme otsuse," lisas ta. Enne kriisi oli ettevõttel kolme hotelli peale 550 töötajat, nüüdseks aga 350.