Mikk Tuisk: presidendi jutus on iva

Mikk Tuisk. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Omavalitsuse suurem maksutulu tähendaks senisest paindlikumat lähenemist ja kohalikele oludele paremini vastavat rahastusmudelit, kirjutab Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid rääkis riigikogu hooaja avaistungil vajadusest jaotada maksutulu rohkem kohalike omavalitsuste kasuks. „Kas äkki pole ka meie tänase päeva põletava vabaduste vaidluse lahendus just anda senisest suurem osa me maksutulust kohalikele omavalitsustele, kes saaks siis oma inimesi hoida nii, et keegi ei tunneks end ebaolulise vähemusena, unustatuna omal maal,“ ütles president.