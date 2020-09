Ettevõtjast Reformierakonna liige: saime kõik, mida me ei tahtnud...

Peep Lillemägi. Foto: Erakogu

Aastast 1996 Reformierakonna ridadesse kuuluv kahte piirkonda juhtinud ettevõtja Peep Lillemägi küsib, kuidas ikkagi sai juhtuda, et aegade parima tulemusega valimised võitnud Reformierakond saavutas kõik, mida ei tahtnud – Jüri Ratase peaministriks, EKRE valitsusse ja pensionisamba lõhkumise.

Kui septembri keskel kõlas raadio nädalavahetuse jutusaates väide, et EKRE isa on Reformierakond ja ema sotsiaaldemokraadid, tuli mulle meelde 1. märts 2015. Hilisõhtuks oli saanud selgeks – nelja asemel on parlamendis taas kuus parteid. Kolme aasta jooksul ühiskonnas kogunenud äng oli toonud Toompeale Isamaast pungunud Vabaerakonna ja maadevahetuse kohtumaratonis kuhtunud Rahvaliidu zombina üle künnise tõusnud käremeelse protestipartei – EKRE.