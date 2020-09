Jürgen Ligi vastab kriitikale: naudin moraalset üleolekut võimust

Jürgen Ligi, Foto: Liis Treimann

Ma ei mõista neid, kesvõimu puudumisel aina kaotusele suudavad mõelda, kirjutab riigikogu liige Jürgen Ligi vastuseks erakonnakaaslase Äripäevas ilmunud kriitikale.

Kauaaegne Reformierakonna liige ettevõtja Peep Lillemägi küsis Äripäevas, kuidas ikkagi sai juhtuda, et mullu aegade parima tulemusega valimised võitnud Reformierakond saavutas kõik, mida ei tahtnud – Jüri Ratase peaministriks, EKRE valitsusse ja pensionisamba lõhkumise. Lillemägi meenutas erakonna juhtimist kritiseerivas arvamusloos, kuidas ta valimisööl ütles Jürgen Ligile, et EKRE jõudmine riigikogusse on Reformierakonna tegemata jätmiste tulemus. „Ära aja lolli juttu," vastanud talle Ligi.

Jürgen Ligi saatis artiklile järgmise lühivastuse:

Naudin igapäevatöös erialast ja moraalset üleolekut võimust ja ei õhka selle järele, ehkki sedagi tarvis oleks. Suhtun skeptiliselt populaarsusse, aga ka selles on meil ju eelis. Võim vaheldub, on tõsiasi, temaga läheb aega.