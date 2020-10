EKP: karmistame pankade juhtimisnõudeid. Miks me seda teeme?

Yves Mersch. Foto: Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank (EKP) hindab pangajuhte edaspidi rangemalt ja vajadusel sekkub, sest riikide juhtimistavades ning nõuetes esinevad ebaproportsionaalsed lahknevused, kirjutab EKP juhatuse liige ja EKP järelevalvenõukogu aseesimees Yves Mersch.

Pangajuhtide usaldusväärsus ja pädevus on üks olulisemaid kaitseliine, mis aitab ära hoida juhtimisvigu ja pettusi. Paraku ei ole see kaitseliin alati kõige tugevam. Esmajoones vastutavad oma juhtide sobivuse tagamise eest pangad ise. Euroala suurimate pankade puhul teeb EKP lõpliku kvaliteedikontrolli ehk sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise. See on üks meie keerulisemaid järelevalveülesandeid.