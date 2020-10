Martin Mäesalu: elavate surnute öö ühinemiste turul

Pikaajaliselt hädas oleva zombiettevõtte edasilonkamine võib tema töötajatele, tarnijatele ja klientidele olla samavõrra väsimust tekitav kui B-kategooria õudukas, ühinemine või ülevõtmine (M&A) võibki olla ainus lahendus ning sel turul on näha uusi lähenemisi, kirjutab Ellex Raidla Advokaadibüroo konkurentsiõiguse valdkonna juht Martin Mäesalu.

Kui koroonakriisi järel on paljudes sektorites on tõenäoline ühel hetkel n-ö normaalsuse taastumine, siis teatud sektorites on eeldatav, et saabuv uus normaalsus muudab seniseid ärimudeleid ning tehtud investeeringud on vananenud või nõudlus teatud toodete/ teenuste järele püsivalt vähenenud. Seda mõjutab muuhulgas seniste protsesside kiirenemine. Siin ei päästa ei suured toetusmeetmed ega loodetavasti varsti saabuv vaktsiin. Kui struktuurne muudatus on päriselt eksisteeriv ning ka tegelikkuses ulatuslik, siis üheks lahenduseks olukorra keerisesse jäänud ettevõtjale võib olla ka konkurendiga ühinemine.