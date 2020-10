Jaanus Karilaid vaatab aastasse 2035, aga ka kaugemale

Riigikogu liige ja õiguskomsjoni esimees Jaanus Karilaid. Foto: Andras Kralla

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) tutvustab viit peamist sihti arengustrateegias „Eesti 2035“.

Tulevik on meie laual. Valitsus esitas riigikogule riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“, mis hakkab suunama riigi järgmise 15 aasta otsuseid. Me teame, kuhu tahame jõuda. Soovime elada riigis, kus inimesed on tegusad, ühiskond hooliv ja elukeskkond kõigi vajadusi arvestav ning majandus uuendusmeelne ja riigivalitsemine inimesekeskne.