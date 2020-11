Neeme Korv: Helmete erakonnas ettureid lippudeks ei lasta

Martin ja Mart Helme pressikonverentsil. Foto: Andras Kralla

EKRE sarnaneb Savisaare-Keskerakonnaga, kus süsteem nõuab kiiresti uusi parteilisi mängunuppe, kuid pakkumise pool ei suuda mitmel põhjusel järele tulla, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

“Selleks, et luua uus Deniss Boroditš, on meil vaja kolmveerand aastat. Nii, et järgmisteks kohalikeks valimisteks on ta olemas.” Selle kurikuulsaks saanud lause ütles Keskerakonna toonane esimees Edgar Savisaar märtsis 2012 ETV uudistesaates "Aktuaalne kaamera. Nädal". Boroditš mäletatavasti lahkus samal kevadel Keskerakonnast, olles asunud Jüri Ratase toetajate ridadesse.